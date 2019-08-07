Стало известно, где пройдут похороны Вилли Токарева
Легенду русского шансона, певца Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала PR-директор артиста Инна Вадимовна.
По ее словам, церемония прощания с певцом начнется в 09:00 в храме Святителя Николая в Котельниках. Она будет проходить в течение трех часов.
— В 12:00 процессия направится на Калитниковское кладбище. Вилли Токарев будет предан земле на родной Таганке, — сообщила «Вечерней Москве» Инна Вадимовна.
Ранее в СМИ появлялась информация, что певца похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним: легендарный шансонье скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет. Информацию о смерти артиста подтвердил его сын Антон Токарев.
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