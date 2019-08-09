Зоопарк Москвы откроется позже из-за штормового предупреждения
Вход в Московский зоопарк 9 августа будет открыт позже из-за штормового предупреждения.
— Вчера из-за штормовой погоды мы были вынуждены закрыться раньше. Мы всегда хотим видеть вас как можно чаще, но не можем позволить себе рисковать здоровьем наших гостей. Сегодня мы открываемся в 11:00 — согласно прогнозам, в это время погода будет относительно безопасной, — заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе заведения.
Ранее сообщалось, что 8 августа, столичный зоопарк закрылся на вход раньше из-за опасных погодных явлений. А метеорологические службы предупредили горожан о ливнях и сильном ветре. Однако такая погода продержится до конца рабочей недели: в выходные ожидается потепление.
Читайте также: Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС