Замглавы МВД Киргизии уволили за «предательство интересов милиции»

Замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова отправили в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Асанов проводил переговоры с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений в его резиденции.

— По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, — рассказали в пресс-службе.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев. На пост замминистра был назначен Памирбек Асанов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывшему президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинения в убийстве и ряде нескольких особо тяжких преступлений. Также, по версии спецслужб, он готовил государственный переворот.

СПРАВКА

Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывшего лидера государства обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Атамбаев сдался силовикам после третьего штурма его резиденции 8 августа, после чего его доставили в здание следственного управления МВД страны для допроса.

По последним данным, предоставленным ТАСС в пресс-службе Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились 139 человек. Один спецназовец скончался от полученных травм.

Президент России Владимир Путин был уведомлен о конфликте в Киргизии.

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