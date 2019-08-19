Столичная полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионера и подростка
Сотрудники полиции в районе Бирюлево Западное задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении пожилого мужчины и несовершеннолетнего.
В отделение полиции с заявлением о грабеже обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что в лесополосе на Булатниковском проезде на него напали двое неизвестных — мужчина и женщина. Они похитили мобильные телефоны и банковские карты, после чего скрылись, ущерб составил 50 тысяч рублей.
Спустя некоторое время с аналогичным заявлением обратился еще один житель столицы. По его словам, в Булатниковском проезде неизвестный похитил у его несовершеннолетнего сына мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил около 5 тысяч рублей.
Полицейские вскоре задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний приезжий. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
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