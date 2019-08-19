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Злоумышленники вскрыли и ограбили церковь на северо-западе столицы

Максим Землянский
• 07:55 • 19 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Церковь Покрова в усадьбе Братцево на северо-западе Москвы была обворована злоумышленниками. Неизвестные вынесли из храма украшения, иконы и ящик для пожертвований.

По словам представителей правоохранительных органов, храм находится на улице Саломеи Нерис.

— В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве произошла кража. Неизвестные спилили навесной замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения, — предает сообщение от представителей органов правопорядка агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства преступления.

«Вечерняя Москва» выясняет подробности инцидента в правоохранительных органах.

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