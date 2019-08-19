Госинспекция по недвижимости: Квадракоптеры помогают выявить нарушения

В воскресенье, 18 августа, представители Госинспекции по недвижимости сообщили, что количество фактов захламления земельных участков сократилось на 17 процентов. «Вечерняя Москва» поговорила с начальником Управления контроля за объектами недвижимости Николаем Алилуевым и узнала подробности его непростой работы.

— Какими знаниями, умениями и качествами необходимо обладать, чтобы стать инспектором?

— Профессия инспектора чаще рассматривается как мужская. Однако в должности главного инспектора работают и представительницы женского пола. Они отличаются своей дипломатичностью, ответственностью и высокой работоспособностью.

Инспектор Госинспекции по недвижимости должен быть не только специалистом в сфере недвижимости. Прежде всего он должен уметь анализировать и прогнозировать ситуацию. Кроме того, требуются знания и умения в смежных отраслях: юриспруденции, землеустройства, земельного и городского кадастра, экономики, налоговой отрасли и даже психологии.

Основные качества — внимательность, организованность, ответственное отношение к работе, трудолюбие, коммуникабельность, сдержанность, способность работать с людьми, устойчивость к стрессовым ситуациям.

— Где обучают на инспектора?

— Наши сотрудники очень ценны. Городские вузы не предоставляют образование по данной специальности, поэтому приходится растить специалистов самим. Опыт приходит с годами. Обычно на ввод в профессию уходит около года. Мы практикуем наставничество. Вновь пришедший проходит обучение, за ним закрепляют куратора — опытного специалиста, и начинается процесс погружения в тонкости и особенности кропотливой работы инспектора. Руководители контрольно-инспекционных подразделений — это опытные специалисты и управленцы, имеющие многолетний опыт в Госинспекции по недвижимости. Многие из них прошли карьерный путь от рядовых инспекторских позиций. Их профессионализм — основа успешной работы структурных подразделений по реализации контрольных функций Госинспекции по недвижимости.

В целом система профессионального развития включает широкий спектр программ повышения квалификации, разработанных и проводимых на базе Московского городского университета управления правительства Москвы. Из года в год программы дополнительного профессионального обучения проходят более 65 процентов кадрового состава Госинспекции по недвижимости. Используется формат корпоративных программ, в том числе по темам антикоррупционной направленности, а также тренинги по развитию управленческих навыков для руководителей среднего и высшего звена. Наряду с программами повышения квалификации особое внимание уделяется воспитанию и развитию сотрудников с высоким профессиональным и управленческим потенциалом. Именно они составляют кадровый резерв Госинспекции по недвижимости. Профессиональное развитие специалистов, состоящих в кадровом резерве, а также предоставление им возможностей для проявления инициативы, реализации собственного потенциала и дальнейшего карьерного роста являются важнейшими аспектами кадровой политики.

— Каковы задачи, обязанности инспектора и с чего начинается его рабочий день?

— Основные задачи — выявление и пресечение правонарушений при использовании земель и объектов городского нежилого фонда. Каждый инспектор курирует закрепленную за ним территорию, ежедневно проводит обследования, при выявлении нарушений составляет протокол об административном правонарушении, формирует материалы административного дела, следит за устранением нарушения, принимает меры к злостным нарушителям. Кроме того, основная задача инспектора — это профилактическая работа, направленная на предупреждение нарушений. За каждым инспектором закреплена территория — определенный район Москвы, возможно, и несколько.

— Во сколько начинается рабочий день?

— На работу инспектор приходит к восьми утра. Прорабатывает календарь контрольно-инспекционных мероприятий и определяет приоритетность задач. Мониторинг территории осуществляется разными способами — инструменты контроля различны. Это и полевое обследование, когда инспектор выезжает на территорию, а также дистанционный мониторинг с помощью системы видеонаблюдения, пространственного анализа, сравнительного анализа данных информационных систем. Обследование труднодоступных территорий осуществляем при помощи квадрокоптера (БПЛ). Внедрение новых инструментов контроля существенно повысило эффективность работы инспектора. Не надо тратить время на дорогу — достаточно иметь под рукой компьютер, чтобы, например, подтвердить демонтаж самостроя.

— Сколько инспекций проводит один сотрудник в месяц?

— Примерно 40–60 контрольно-инспекционных мероприятий. Это и плановые проверки, и целевые, сезонные обследования и контрольно-инспекционные мероприятия объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости, обследования по обращениям граждан и организаций на предмет подтверждения факта нарушения, обследования особо охраняемых природных территорий и другие.

— Есть ли какие-то трудности в работе?

— Нередко при проведении полевых обследований инспекторский состав сталкивается с определенными трудностями. Не всегда удается попасть на огороженную территорию. Зачастую несанкционированно огораживают территорию и для большей убедительности выпускают собак, чтобы чужой не прошел. Но от инспектора не удастся скрыть нарушение: в таком случае на помощь приходят крылатые помощники — квадрокоптеры. Инспектор нацелен на результат, он стремится к снижению количества нарушений на закрепленной территории. Добиться результатов и хороших показателей позволяют профилактические меры. Благодаря профилактической работе с пользователями объектов недвижимости уже сегодня можно говорить о снижении нарушений в сфере землепользования. Их стало значительно меньше — на 29 процентов. Легче не нарушать, чем, нарушив, поплатиться рублем. О том, какие правила существуют, например, при размещении сезонных летних кафе, какие требования и период размещения, какие штрафы предусмотрены, — обо всем этом мы информируем рестораторов заблаговременно.

— Помимо работы, как объединяете коллектив?

— Коллектив Госинспекции по недвижимости — это крепкая и высокопрофессиональная команда. Мы не только работаем вместе, но и занимаемся спортом, посещаем различные культурные мероприятия, что делает нашу жизнь внутри коллектива еще более яркой и насыщенной. Работать инспектором сложно, но интересно. Вместе мы делаем наш город комфортным и удобным, а накопленный опыт, верность делу и стремление сработать на результат дают нам силы для новых свершений и побед!

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