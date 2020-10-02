Задымление произошло в здании МЧС на западе Москвы
Россия, Москва, улица Ватутина, 1 Карта всех событий
В здании Министерства чрезвычайных ситуаций в московском районе Фили-Давыдково произошло задымление.
Как рассказал источник в экстренных службах, инцидент произошел по адресу: улица Ватутина, дом 1. Причиной задымления стало короткое замыкание с последующим оплавлением на площади в половину квадратного метра.
При этом никто не пострадал, а последствия инцидента были устранены еще до приезда пожарных, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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