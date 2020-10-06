Посольство России в Киргизии прокомментировало ситуацию в Бишкеке

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Российское посольство в Киргизии продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Киргизии Виктор Харченко во вторник, 6 октября.

— В данный момент посольство России работает в обычном режиме, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Посольство призвало участников протестов в Киргизии к урегулированию ситуации в правовом поле. По словам источника, обеспечение безопасности граждан в стране должно быть на первом месте.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии. Кроме того, оппозиция назначила и.о. мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева.

Читайте также: Первое фото после освобождения бывшего президента Киргизии появилось в Сети