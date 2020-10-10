Дональд Трамп проведет первое публичное мероприятие после выписки

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Президент США Дональд Трамп 10 октября выступит с обращением, посвященным протестам в стране.

Как уточняет пресс-служба администрации главы государства, Трамп обратится к журналистам на открытом воздухе на лужайке у Белого дома. Таким образом, это первое публичное мероприятие с участием американского лидера после его выписки из больницы в связи с коронавирусом.

Трамп рассказал телеканалу Fox News, что сдал повторный анализ на COVID-19. Он показал, что президент США «либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Глава государства выразил готовность сдать плазму, чтобы помочь другим пациентам с коронавирусом. Трамп пояснил, что к нему не обращались с таким вопросом, но «если они хотят, чтобы я сделал это, я бы хотел это сделать».

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы.

Зарубежные СМИ сообщили, что лечение американского лидера от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов.

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