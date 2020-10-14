В Думе предложили ужесточить возрастной ценз для приобретения оружия

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Депутаты Государственной думы рассмотрят вопрос о повышении минимального возраста, , с которого законодательно разрешено приобретение оружия в России. Об этом рассказал член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По мнению Выборного, целесообразно повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года. Кроме того, необходимо усиливать институт контроля за владельцами оружия, полагает парламентарий.

В частности, после выдачи лицензии контролирующие органы должны отслеживать ситуацию — если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности либо были поставлены на учет из-за алкогольной или наркотической зависимости, их следует лишать лицензии и изымать оружие, убежден депутат.

Данный вопрос в настоящее время обсуждается на экспертном уровне, затем предполагается вынести его на обсуждение в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате. После этого тема может быть вынесена на рассмотрение нижней палаты российского парламенте, цитируют Выборного «Известия».

Поводом для обсуждения минимального возраста, с которого законодательно разрешено приобретение оружия в России, стала трагедия в Нижегородской области. 12 октября в поселке Большеорловский молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов.

По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу. 13 октября региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее появились сообщения, что Монахов купил справку, необходимую для получения лицензии на оружие, в частной клинике.

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