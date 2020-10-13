СМИ: Стрелок из Нижегородской области купил медсправку для лицензии на оружие
Молодой человек, который открыл огонь по людям в Нижегородской области и застрелил троих человек, купил справку для получения лицензии на оружие в частной клинике. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачу документов для получения разрешения на оружие, — отметил собеседник агентства.
Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на ношение оружия стрелку в Нижегородской области. Следователи оценят полноту и законность действий органов профилактики, врачей и лиц, которые выдали лицензию.
СПРАВКА «ВМ»
12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.
Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.
Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.
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