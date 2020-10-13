Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы под Нижним Новгородом

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на ношение оружия стрелку в Нижегородской области. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

— В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело, — отметили в ведомстве.

Также СК получил информацию о том, что педагогические работники школы, в которой обучался подозреваемый Данил Монахов, выявили негативное содержание его страницы в соцсети. Это могло послужить предположением о том, что он является сторонником деструктивных движений. Сведения направили в полицию.

Следователи оценят полноту и законность действий органов профилактики, врачей и лиц, которые выдали разрешение, говорится на официальном сайте СК.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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