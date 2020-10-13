Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Открывший стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области наблюдался у врача из-за депрессивного состояния, однако получил разрешение на ношение огнестрельного оружия. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

По данным следствия, молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. При этом на учет психиатра он поставлен не был.

Следователи дадут юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело о халатности.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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