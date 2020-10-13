Появились подробности о погибших при стрельбе в Нижегородской области

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское является жителем Томска. Он приехал в Нижегородскую область в гости к родственникам супруги. Двое других погибших жили в поселке. Об этом РИА Новости рассказали местные жители.

По их словам, первым погиб Сергей Напылов. Ему выстрелили в спину по пути домой с автобусной остановки. Затем злоумышленник зашел во двор. Там сидели двое мужчин, один из которых приехал в поселок из Томска вместе с женой в гости к ее родственникам.

— Они приехали в гости к ее брату Коле. Колю убили, и его зятя. Вот и приехали отдохнуть… Жена кричала очень, — рассказала жительница поселка Надежда Кузьмичева.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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