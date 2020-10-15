Митингующие в Киргизии потребовали распустить парламент после ухода Жээнбекова

Фото: Пресс-служба ЖК КР

Сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жарыпова, вышедшие на оппозиционный митинг, выдвинули новое требование после отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом Sputnik Киргизия сообщает в четверг, 15 октября.

По данным агентства, демонстранты требуют распустить парламент.

Позднее стало известно, что протестующие настаивают на отставке спикера парламента Каната Исаева, которому перешли полномочия главы государства в связи с уходом Жээнбекова. В случае если Исаев согласится, вся верховная власть будет в руках у Жапарова.

Напомним, в среду, 14 октября, у дома киргизского правительства собрались сотни протестующих. Они требовали отставки лидера страны и спикера парламента. По данным СМИ, новый премьер-министр Садыр Жапаров провел переговоры с Жээнбековым, после чего вышел к митингующим и попросил их разойтись, пояснив, что президент пообещал уйти в отставку.

15 октября Жээнбеков объявил, что слагает с себя полномочия главы государства, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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