Москвичи хотят больше магазинов, аптек и зон отдыха рядом с домом

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Магазины, аптеки и площадки для отдыха являются самыми востребованными элементами городской среды. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования Москвы (ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»)

Комплексное обновление территорий, которое идет в Москве, по словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, предполагает формирование качественно новой городской среды.

— Любые архитектурные решения должны учитывать социальные аспекты, — отмечает Кузнецов. — Принципы, которые используются при разработке проектов планировок реновации территорий жилых районов, прошли проверку временем и реализованы при реорганизации участков городской среды в европейских странах. К примеру, в Амстердаме на месте зданий постройки 1970-х годов возвели новые, отвечающие потребностям современников.

При подготовке ряда проектов планировок территорий специалисты Градплана изучили как зарубежный опыт, так и запросы москвичей, выявили потребности горожан в тех или иных объектах инфраструктуры. Директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова отмечает, что из числа элементов городской среды жители столицы больше всего нуждаются в площадках для отдыха — так ответили 78 процентов респондентов. Также москвичи ратуют за спортивные, детские площадки, специализированные места для выгула собак.

— Среди объектов сферы услуг по-прежнему популярны магазины и аптеки, расположенные в пешей доступности. За их наличие высказались 93 процента и 85 процентов опрошенных соответственно, — говорит Дина Саттарова.

В июле–августе 2020 года правительство Москвы утвердило проекты планировок территорий, подготовленные специалистами Градплана: микрорайонов 37–38, 39 района Северное Измайлово, микрорайонов 128б-в района Выхино-Жулебино, микрорайона 1а района Нагатино-Садовники. Так, в районе Северное Измайлово, согласно проекту планировки, предполагается размещение нежилых помещений на первых этажах жилых домов. В квартале будут сформированы жилые группы с дворовыми территориями и предназначенными для развития торговли первыми этажами.

На примере проекта планировки квартала в районе Выхино-Жулебино можно увидеть развитие рекреационных зон. Станет больше зеленых территорий для отдыха и спорта. В микрорайонах 128б-в, площадь которых составляет 40,53 гектара, будущая территория благоустройства составит порядка 25 процентов.

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