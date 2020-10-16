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Первые заморозки придут в столицу в ночь на 17 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Первые заморозки придут в столицу в ночь на 17 октября

Юлия Захарова

Город

Первые заморозки придут в столицу в ночь с 16 на 17 октября. Столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

Днем в субботу, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит плюс пять-семь градусов.

В воскресенье, 18 ноября, в столице потеплеет до плюс восьми. Местами может пройти дождь с мокрым снегом. Кроме того, скорость ветра достигнет 15–20 метров в секунду, говорится на официальном портале мэра столицы.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в столице объявили «желтый» уровень опасности на период 17–18 октября из-за усиления ветра и мокрого снега.

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