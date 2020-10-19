Диетолог Ковальков назвал условие похудения на диете из сухофруктов

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Врач Алексей Ковальков назвал условие похудения на сухофруктах. По его словам, если есть по три сухофрукта в день, то сбросить лишний вес можно.

— Я считаю, что сухофрукты — это мумии фруктов. Зачем есть сухофрукты, когда есть фрукты? Сухофрукты были придуманы, чтобы брать с собой в дальние походы, а если у нас есть нормальные фрукты, то лучше пользоваться обычными фруктами. Похудеть можно, если вы полностью исключите жиры из рациона, — подчеркнул диетолог.

По его словам, важно ограничить употребление сухофруктов, «не есть их тазами». Однако диетолог предостерег людей, желающих таким образом избавиться от лишних килограммов. Исключение жиров из рациона негативно повлияет на выработку гормонов, которые строятся из животных жиров.

Кроме того, отказ от жиров может негативно повлиять на работу почек. Видео опубликовано на YouTube.

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