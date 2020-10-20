Серьезное смягчение: насколько могут сократить срок пребывания под стражей Ефремова

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Адвокат и автоюрист Сергей Радько считает, что актеру Михаилу Ефремову, приговоренному к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, вряд ли удастся серьезно сократить срок заключения. Рассчитывать на примирение сторон артисту тоже не стоит. Такую точку зрения юрист высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Примирения здесь быть не может. Это тяжкое преступление, закон такого исхода не допускает. Другое дело, если какая-то компенсация будет Ефремовым уплачена, то потерпевшие могут поменять свою позицию — попросить смягчить наказание, например, сделать срок условным или что-то еще, — сказал Радько.

Однако насколько будет сокращен срок пребывания под стражей, зависит от искреннего раскаяния виновника. Но на практике юриста это время сокращали на месяц, на полгода, на год. Здесь же, поскольку позиция потерпевшей стороны не изменилась, рассчитывать на серьезное смягчение приговора, скорее всего, не стоит.

К слову, в настоящее время в Мосгорсуде проходит заседание, на котором рассматривается жалоба на приговор актеру. Прокуратура Москвы просила не менять вердикт.

СПРАВКА «ВМ»

Сама авария с участием Михаила Ефремова произошла авария в начале июня на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что артист в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. А чуть позже прокуратуры Москвы сообщили, что еще и наркотического.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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