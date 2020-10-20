Глава СВР обвинил США в попытке повлиять на ситуацию в Киргизии

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Соединенные Штаты Америки пытаются оказать влияние на ситуацию в Киргизии после президентских выборов в этой стране. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства во вторник, 20 октября.

По его словам, Вашингтон продолжает «бесцеремонно вмешиваться» во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру границ России.

— Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии, — пояснил глава СВР.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Полномочия главы государства перешли премьер-министру Жапарову, поскольку спикер парламента от них также отказался.

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