Пашаев заявил о готовности снять с рассмотрения свою жалобу на приговор Ефремову

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бывший адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что готов снять свою жалобу на приговор артисту с рассмотрения. Об этом он сообщил во вторник, 20 октября.

Он пояснил, что готов сделать все в соответствии с законом.

— Если будет нужно, я готов снять с рассмотрения свою жалобу. Мешать Ефремову я не буду, — добавил Пашаев в комментарии ТАСС.

Ранее Ефремов в жалобе, поданной от него лично, просил снять с рассмотрения жалобу его бывшего защитника. Позже судья Людмила Ишмуратова сообщила, что по закону сделать это может только сам Пашаев.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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