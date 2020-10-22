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Ефремов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ефремов попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы

Юлия Ямпольская

Происшествия

Актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в столице, попросил Мосгорсуд назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

Артист отметил, что хочет вернуться к работе и скорее увидеть своих детей.

— Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения, — заявил Ефремов.

Он добавил, что тяжело переживает то, что с ним произошло. Актер признался, что стал мало спать.

— Постоянно думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли когда-то еще сяду за руль, — уточнил артист.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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