Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Находящийся в СИЗО актер Михаил Ефремов отказался выходить к правозащитникам в пятницу, 23 октября. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

— Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть, — написала она.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, актера могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда и до вступления приговора в силу поместили в СИЗО.

Ефремову среди прочего запретили управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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