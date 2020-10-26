Соратник духовника патриарха Кирилла скончался от осложнений из-за COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Соратник духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц) скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе монастыря.

Отмечается, что священник умер рано утром в понедельник, 26 октября.

— Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну и возраст, — пояснили в пресс-службе обители в комментарии РИА Новости.

Как уточнили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, причиной смерти отца Илиодора стали осложнения, вызванные COVID-19.

СПРАВКА «ВМ»

Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в Баку. Находился в Оптиной пустыни с 1989 года. Являлся соратником отца Илии — схиархимандрита Илии Ноздрина, духовника патриарха Кирилла.