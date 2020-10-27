Замглавы МИД РФ оценил вероятность достижения договоренности с Вашингтоном по ДСНВ

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Вероятность достичь на данный момент договоренности с Соединенными Штатами Америки по продлению ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) под вопросом. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 27 октября.

По его словам, российская сторона не раз говорила о том, что любая договоренность в этой сфере возможна только как баланс интересов.

— Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим, — пояснил Рябков в интервью РИА Новости.

Ранее дипломат заявил, что Москва разочарована сигналами Вашингтона по теме продления ДСНВ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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