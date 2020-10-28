«Челси» разгромил «Краснодар» во втором туре группового этапа ЛЧ

Фото: twitter.com/chelseafc

ФК «Краснодар» с разгромным результатом уступил соперникам из «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Голы за английский клуб забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76-я — с пенальти), Хаким Зиеш (79-я) и Кристиан Пулишич (90-я).

Таким образом, «Краснодар» набрал только одно очко после двух туров. «Челси» занимает первую строчку в группе, имея в активе четыре балла. 4 ноября в третьем туре Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет в гостях с «Севильей», в тот же день «Челси» примет у себя на поле «Ренн».

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