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«Ведущий с антителами должен стоить дороже»: Дмитрий Шепелев переболел COVID
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Ведущий с антителами должен стоить дороже»: Дмитрий Шепелев переболел COVID

Евгения Звощик

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что переболел новым типом коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, о том, что он переболел COVID-19, стало известно во время ежегодной проверки здоровья. В частности, ведущий сдал анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус.

— Получив результаты я узнал, что у меня много антител, а значит, я переболел COVID-19. Я не знаю, как и когда это произошло: последний раз я болел в январе, — удивился Шепелев.

Он отметил, что это в любом случае хорошо. Кроме того, Шепелев привел слова одной своей подруги, которая пошутила, что «в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить вдвое дороже».

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