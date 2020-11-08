Стало известно, кого может назначить Байден на посты министров США

Фото: flickr.com / Matt Johnson

Известен список возможных претендентов на посты министров в администрацию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Лонг-лист составила газета Politico.

Руководство Пентагона могут передать экс-заместителю министра обороны и бывшему главному специалисту военного ведомства по России Мишель Флурной, сенаторам Джеку Риду или Тэмми Дакуорт.

Госдепартамент могут возглавить бывший первый замгоссекретаря Тони Блинкен, бывший советник президента по нацбезопасности Сьюзан Райс, бывший первый замгоссекретаря Уильям Бернс, сенаторы Крис Кунс или Крис Мерфи.

Внутреннюю безопасность США могут отдать под руководство бывшего замглавы профильного ведомства Алехандро Майоркас или генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерры. Последнего также пророчат на место главы министерства юстиции.

Ранее Джо Байден заявил о своей победе и пообещал вернуть США «уважение в мире». Он выступил с обращением к американской нации.

Официально результаты президентских выборов в США до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовали по почте. Однако действующий глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

Читайте также: Президент Венесуэлы поздравил Байдена с победой на выборах