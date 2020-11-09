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СМИ узнали стоимость услуг в клинике Малышевой и консультации Сябитовой
Елена Малышева много лет ведет программу о здоровье на Первом канале/ Фото: youtube.com / Жить Здорово!

СМИ узнали стоимость услуг в клинике Малышевой и консультации Сябитовой

Юлия Курганова

Звезды

СМИ узнали, сколько стоят услуги известных благодаря телевизионным проектам на Первом канале специалистов — врача Елены Малышевой и свахи Розы Сябитовой.

Телесваха много лет является оной из ведущих «Давай поженимся!». Индивидуальная консультация в ее брачном агентстве обойдется в 15 тысяч рублей (личная встреча) и 8 тысяч рублей (онлайн). Также можно подписать контракт с Сябитовой — данная услуга стоит 125 тысяч рублей, но за эту сумму сваха не гарантирует непременного замужества. Специалисты агентства только проведут консультации и дадут советы.

Двое соведущих Елены Малышевой в программах «Жить здорово!» и «Здоровье» работают в ее частной медклинике. Так, к руководителю клиники управления болью в Москве и Нью-Йорке Марку Гальперину и неврологу Дмитрию Шубину едут телезрители со всей России. Первичная консультация у них обойдется в 10 тысяч рублей, эпидуральная блокада шейного отдела позвоночника стоит 33 тысячи рублей, внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника — 15 тысяч рублей, стоимость внутрисуставной блокады коленного сустава составляет такую же сумму.

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