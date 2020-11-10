«Такое фото противное»: Малахов попытался поддержать Дзюбу и сам подвергся критике
Телеведущий Андрей Малахов кроме всего прочего известен прекрасной физической формой. Однако новая фотография ведущего, которой он решил поделиться в своем Instagram-аккаунте, подверглась критике со стороны подписчиков.
Следует отметить, что публикацией Малахов решил поддержать футболиста Артема Дзюбу на фоне скандала с интимным видео нападающего сборной России. Телеведущий выложил фотографию в кровати отеля, поставив в подписи к снимку хештег #дзюбалучший.
Однако подписчики знаменитости тут же отреагировали на количество растительности в подмышках артиста и посоветовали звезде поскорее от нее избавиться.
«Вам подмышки не мешало бы побрить»; «Такие заросли в подмышках»; «Побрить подмышки срочно! Тошнит»; «Такое фото противное», — написали они.
Несмотря на множество негативных комментариев нашлись и те, кто поддержала своего кумира: «Какой мужчина»; «Молодец, Андрей!»; «Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна».
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».
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