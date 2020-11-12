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Самая большая в стране климатическая камера для испытания фасадов появится в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Самая большая в стране климатическая камера для испытания фасадов появится в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Самую большую в стране климатическую камеру создадут в столице. Она поможет испытывать новые типы фасадных конструкций на устойчивость к влиянию природных факторов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Глава ведомства Александр Прохоров отметил, что устройство сможет имитировать дождь и ветер.

— Вся информация собирается посредством датчиков и обрабатывается компьютерной системой, которая выдает результат исследований. Строительство камеры уже началось. В ноябре будут завершены все монолитные работы, а в 2021 году в камере начнутся первые испытания, — уточнил Прохоров.

Высота устройства составит 12 метров, а ширина — 9 метров. Размеры позволят проводить испытания на конструкциях в их натуральную величину.

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