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Эксперты предположили, когда в мире начнут отменять ограничения из-за COVID-19
Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Эксперты предположили, когда в мире начнут отменять ограничения из-за COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Отмена ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, начнется в мире только с середины 2021 года. Об этом сообщается в заметке аналитической компании Oxford Economics.

В четверг, 12 ноября, на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, чтовозвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против COVID-19.

— Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года, — сказано в материале.

Биотехнологическая компания BioNTech в Германии и фармацевтический гигант Pfizer в США ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний. Вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения коронавирусом. Заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах планируется подать в ноябре.

Новость о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, отметили аналитики.

Эксперты подчеркнули, что если не появится еще несколько других вакцин, то подавляющая часть населения в мире не будет вакцинирована в следующем году.Компания Pfizer сообщила, что сможет сделать только 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в следующем году.

Специалисты поясняют, что этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8 процентов населения мира к концу 2021 года, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и вакцина Центра имени Чумакова РАН. Исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вся вакцина «Спутник V» была выкуплена государством, в связи с чем, по его словам, она не продается «ни в розницу, ни другим способом».

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