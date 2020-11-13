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Дептранс подвел итоги двухнедельной работы проекта «Время ранних»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дептранс подвел итоги двухнедельной работы проекта «Время ранних»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Кузьминки Карта всех событий

Проект «Время ранних» уже две недели идет на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

За это время лидерами по разгруженности стали станции «Тушинская», «Кузьминки» и «Лухмановская». На каждой из них стало примерно на четыре процента пассажиров меньше, чем обычно. Абсолютный максимум был зафиксирован на станции «Беговая» 11 ноября. В тот день количество пассажиров в час пик снизилось на восемь процентов. В среднем ежедневно скидкой пользовались больше 85 тысяч человек.

Дептранс подвел итоги двухнедельной работы проекта «Время ранних»Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Эксперимент был запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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