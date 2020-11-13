Дептранс подвел итоги двухнедельной работы проекта «Время ранних»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Кузьминки Карта всех событий

Проект «Время ранних» уже две недели идет на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

За это время лидерами по разгруженности стали станции «Тушинская», «Кузьминки» и «Лухмановская». На каждой из них стало примерно на четыре процента пассажиров меньше, чем обычно. Абсолютный максимум был зафиксирован на станции «Беговая» 11 ноября. В тот день количество пассажиров в час пик снизилось на восемь процентов. В среднем ежедневно скидкой пользовались больше 85 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Эксперимент был запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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