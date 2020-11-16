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За сутки в России выявили рекордные 22 778 случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили рекордные 22 778 случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 22 778 человек, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник утром, 16 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (6360), Петербург (2039) и Подмосковье (810).

Также от COVID-19 умерли 303 человека, еще 13 864 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 948 603 случая коронавируса. При этом 1 453 849 пациентов выздоровели, 33 489 — скончались.

Ранее сообщалось, что Москва выделит десять миллиардов рублей на бесплатную вакцинацию от COVID-19.

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