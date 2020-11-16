Иммунолог предложил способ покончить с пандемией за две недели

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что завершить пандемию коронавирусной инфекции можно было бы за две недели, однако это потребовало бы введения всеобщего жесткого карантина.

Как пояснил медик, эпидемиологам хорошо известно, что если разобщить инфицированных, цепочка распространения возбудителя заболевания прервется: либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает.

В таком случае пандемия завершилась бы за две недели, однако это возможно только при тотальном карантине, «если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил», считает Болибок.

В качестве примера врач приводит Китай, Тайвань, Южную Корею и Вьетнам. В этих странах удалось прервать дальнейшее распространение COVID-19 именно благодаря жестким ограничительным мерам, заявил Болибок в интервью радио Sputnik.

Между тем за последние сутки в России выявили 22 572 случая коронавируса, в Москве за тот же период зафиксировали 6271 случай COVID-19.

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