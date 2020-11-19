Попова рассказала о горячей линии для жалоб на задержку результатов COVID-тестов
Роспотребнадзор с субботы, 21 ноября, запускает горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
— Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться, — заявила она.
По словам Поповой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации. Также Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.
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