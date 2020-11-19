Попова сообщила о разработке средств защиты от COVID-19 для детей и беременных

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

В России разрабатываются средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что специалисты не фиксируют изменений мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации. Также Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

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