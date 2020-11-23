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В ФСИН объяснили, почему священники были без масок на встрече с Ефремовым в СИЗО
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

В ФСИН объяснили, почему священники были без масок на встрече с Ефремовым в СИЗО

Виктория Родимкина

Общество

Священнослужители, которые посетили СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где содержится осужденный за ДТП актер Михаил Ефремов, не надели маски, так как были полностью здоровы. Об этом сообщила представитель УФСИН по региону в понедельник, 23 ноября.

По ее словам, перед встречей с Михаилом Ефремовым всех священнослужителей осмотрели медики.

Ранее сообщалось, что владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца, на котором присутствовал Ефремов. Актер отбывает двухнедельный карантин после этапирования из Москвы перед тем, как его направят в колонию. На фотографии с молебна Ефремов стоит в приспущенной маске, священники — почти все без масок.

В ФСИН объяснили, почему священники были без масок на встрече с Ефремовым в СИЗОФото: сайт Белгородской и Старооскольской епархии

— На входе в учреждение всех, включая священнослужителей, осмотрели медики, констатировали, что они здоровы. Обязательно каждый при входе в учреждение проходит медицинский контроль, — цитирует представителя УФСИН РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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