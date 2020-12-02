Михаила Ефремова этапировали в колонию

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона. Об этом в среду, 2 декабря, рассказали в пресс-службе областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Российской Федерации.

Отмечается, что по прибытии в исправительное учреждение все осужденные помещаются на карантин до 15 суток. По окончании карантина будет рассмотрен вопрос о трудоустройстве каждого осужденного. Заработная плата не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом выполнения нормы выработки, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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