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Поездки на повозке, запряженной лошадьми, запретили в Риме в целях защиты животных. Об этом в среду, 2 декабря, рассказала мэр города Вирджиния Раджи.

Она пояснила, что животным становится трудно передвигаться в условиях скопления автомобилей на дорогах.

— Вы больше никогда не увидите на улицах города утомленных лошадей, особенно в жаркие летние месяцы, потому что мы это однозначно запретили, — отметила Раджи.

По ее словам, для сохранения традиции в итальянской столице разрешат движение бричек на территории общедоступных парков и исторических вилл. Данный вариант будет более подходящим с точки зрения безопасности граждан и здоровья лошадей. Маршруты движения определят позднее, говорится в аккаунте мэра Рима в Facebook.

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