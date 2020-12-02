Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поездки на повозке, запряженной лошадьми, запретили в Риме
Фото: pixabay.com

Поездки на повозке, запряженной лошадьми, запретили в Риме

Юлия Захарова

В мире

Поездки на повозке, запряженной лошадьми, запретили в Риме в целях защиты животных. Об этом в среду, 2 декабря, рассказала мэр города Вирджиния Раджи.

Она пояснила, что животным становится трудно передвигаться в условиях скопления автомобилей на дорогах.

— Вы больше никогда не увидите на улицах города утомленных лошадей, особенно в жаркие летние месяцы, потому что мы это однозначно запретили, — отметила Раджи.

По ее словам, для сохранения традиции в итальянской столице разрешат движение бричек на территории общедоступных парков и исторических вилл. Данный вариант будет более подходящим с точки зрения безопасности граждан и здоровья лошадей. Маршруты движения определят позднее, говорится в аккаунте мэра Рима в Facebook.

Читайте также: Столичным жителям рассказали, как Московский зоопарк встречает зимний сезон

Римпоездки за границуживотные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте