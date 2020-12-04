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Движение поездов на станции Москворечье возобновлено в штатном режиме
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на станции Москворечье возобновлено в штатном режиме

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Москворечье Карта всех событий

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) вновь осуществляется в штатном режиме.

Как сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, составы, следующие в направлении Московской области, снова останавливаются на станции Москворечье.

Ранее сообщалось, что поезда следуют через станцию Москворечье без остановок из-за возгорания на платформе. Причина возникновения пожара устанавливается.

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восстановление движения поездовКурское направление МЖДМЦД-2
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