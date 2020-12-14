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Роспотребнадзор выявил нарушение мер по COVID-19 в детском бассейне в ТиНАО
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор выявил нарушение мер по COVID-19 в детском бассейне в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город
улица Александры Монаховой,109к4Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции в детском бассейне на территории Новой Москвы. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил главный специалист — эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

По его словам, объект находится по адресу улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4. В ходе проверки бассейна было установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавируса. На входе в здание отсутствовали дезинфицирующие средства. Также на территории спортивного объекта не было пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. Кроме того, не проводилась термометрия сотрудников. В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование проб воды из бассейна.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Собственником бассейна является индивидуальный предприниматель. Ему грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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