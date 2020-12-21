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Госдума рассмотрит поправку о самостоятельной блокировке контента соцсетями
Фото: pixabay.com

Госдума рассмотрит поправку о самостоятельной блокировке контента соцсетями

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, которая обязывает социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента в понедельник, 21 декабря.

Так, поправку внесли ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании соцсетей. В документе указывается, что соцсети должны осуществлять мониторинг размещенного в них контента для выявления возможной противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, данных об изготовлении наркотиков, информации о призывах к самоубийству.

Также соцсети будут обязаны выявлять информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность. В случае выявления подобного материала владелец соцсети должен ограничить к нему доступ, уточняется в документе.

Согласно поправке, владельцы должны следить, чтобы в соцсетях не были размещены также материалы, связанные с оправданием терроризма, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, сообщил источник агентства.

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