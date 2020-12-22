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В Росгвардии рассказали об охране важных государственных объектов
95-я ордена Жукова дивизия охраняет атомные объекты Центрального округа / Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

В Росгвардии рассказали об охране важных государственных объектов

Олег Сыров

Происшествия

Соединение Росгвардии — 95-я ордена Жукова дивизия, обеспечивающая охрану важных государственных объектов в Центральном федеральном округе, — отметила 73-летие со дня образования. Командование подразделения поздравило бойцов и вручило памятные подарки ветеранам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Начальник пресс-службы Центрального округа Росгвардии Илья Кренжель рассказал, что одно из старейших соединений войск национальной гвардии обеспечивает безопасность почти половины государственных объектов ЦФО, имеющих важное значение для России.

— В 2020 году сотрудники 95-й дивизии Росгвардии задержали около 800 нарушителей пропускного режима. Из них выявлено 14 злоумышленников, которые пытались осуществить несанкционированный вынос с территории объектов материальных ценностей, — сообщил представитель Росгвардии.

Кренжель заметил, что соединение было создано, когда в стране стали осваивать атомную энергию. В связи с этим в середине сороковых годов появились объекты повышенной важности, надо было их охранять. 22 декабря 1947 года для выполнения этой задачи сформирован 356-й стрелковый полк войск МВД.

Руководитель пресс-службы отметил, что с конца 70-х годов дивизия также охраняла Государственный банк СССР и хранилище ценностей при Минфине СССР.

— Наши военнослужащие обеспечивали охрану ядерного полигона на Новой Земле, выполняли интернациональный долг в Афганистане, несли боевую службу во время локальных конфликтов в Закавказье и контртеррористических операций на Северном Кавказе, — сказал офицер.

Кренжель добавил, что бойцы соединения участвовали в ликвидации последствий атомной чернобыльской катастрофы в 1986 году. В настоящее время, по его словам, под защитой 95-й дивизии три десятка объектов атомной промышленности и научных учреждений на территории 10 субъектов ЦФО.

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атомная отрасльРосгвардиябезопасность
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