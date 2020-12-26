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Участники шоу «ТikТоk-хауса» обвинили продюсера в домогательствах
Фото: tiktok.com

Участники шоу «ТikТоk-хауса» обвинили продюсера в домогательствах

Никита Абрамов

Звезды

Продюсера Александра Исамбаева обвинили в домогательствах участники московского «ТikТоk-хауса». Об этом сообщил YouTube-канал «Пушка».

По словам молодых людей, мужчина намекал на интимную близость, прикасался к ним, а также позволял себе остроты с сексуальным подтекстом. Отмечается, что особое внимание он обращал на парней.

Блогер Сергей Романов заявил, что Исамбаев якобы пытался его поцеловать, игнорируя отказ, после чего участник покинул проект на следующий день.

О попытках поцеловать рассказал также Даня Черкасов.

Сам продюсер в ответ обвинил их в наркомании и заявил, что эта информация является просто хайпом молодых людей.

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