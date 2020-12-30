Спасатели раскрыли подробности поисков пропавших членов экипажа судна «Онега»

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Патрульные самолеты и рыболовные суда обследовали свыше 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого места затопления судна «Онега». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 30 декабря.

— По состоянию на 6.00 по московскому времени самолетами Ан-74 и Ил-38 обследовано 650 квадратных километров акватории района поиска, еще 600 квадратных километров — рыболовными судами, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, поиск пока не дал результатов. Судьба 17 членов экипажа «Онеги» остается неизвестной.

К поискам привлекли 163 человек и пять единиц техники, среди которых три рыболовных судна. Кроме того, к 6 часам вечера среды, 30 декабря, ожидается прибытие к месту поиска морского спасательного буксира «Микула».

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17 человек. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами высотой до четырех метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области объявили день траура.

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