Глубоководный аппарат спустят к затонувшему траулеру «Онега»

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Глубоководный аппарат спустят к затонувшему в Баренцевом море траулеру «Онега». Об этом во вторник, 29 декабря, рассказали в Министерстве информационной политики Мурманской области.

Отмечается, что затонувшее судно находится на глубине около 120 метров. В район затопления траулера направился морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту. Исследование затонувшего судна будет произведено, как только позволят погодные условия, сообщает РИА Новости.

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17 человек. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами высотой до четырех метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области объявили день траура.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечал, что техническое состояние траулера, по предварительным данным, не вызывало опасений служб портового надзора в Мурманске и Киркенесе (Норвегия), где судно побывало перед выходом на промысел.

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