Бывший матрос «Онеги» рассказал, что судно могло утонуть еще два года назад

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Рыболовецкое судно «Онега», затонувшее в Баренцевом море, могло потерпеть крушение два года назад. Об этом заявил старший механик Юрий Забегалин, который ходил в море на этом траулере в 2017–2018 годах.

По словам мужчины, «ровно такая же ситуация» произошла на корабле два года назад в декабре.

— Вышел из строя главный двигатель, судно потеряло управление и ход, мы 18 часов своими силами устраняли неисправность, но нам повезло, что погода была более-менее нормальная, — признался стармех в беседе с Интерфаксом.

Собеседник агентства отметил, что, если бы погода была такая, какая стояла в момент произошедшей катастрофы, он и его товарищи вряд ли выжили бы.

Забегалин добавил, что не считает возраст судна значительным фактором, который мог бы поспособствовать ЧП. В первую очередь внимание нужно обращать на состояние и оснастку судна, заключил моряк.

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области объявили день траура.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечал, что техническое состояние траулера, по предварительным данным, не вызывало опасений служб портового надзора в Мурманске и Киркенесе (Норвегия), где судно побывало перед выходом на промысел.

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