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Поисково-спасательная операция в районе крушения «Онеги» завершилась
Фото: youtube.com/NewsBar

Поисково-спасательная операция в районе крушения «Онеги» завершилась

Кирилл Николаев

Происшествия

Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» прекращена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, проходили поиски остальных 17 человек. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами высотой до четырех метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области был объявлен день траура.

Читайте также: Спасатели раскрыли подробности поисков пропавших членов экипажа судна «Онега»

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