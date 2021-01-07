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«Вот это Прилучный изменился»: пользователи оценили лицо актера после операции
Павел Прилучный недавно попал в больницу после драки / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Вот это Прилучный изменился»: пользователи оценили лицо актера после операции

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Любовь Аксенова на своей странице в соцсети Instagram поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в компании Павла Прилучного.

Многие пользователи заметили, что лицо артиста сильно изменилось после операции, которую ему недавно провели. Они написали, что Прилучный стал выглядеть по-иному.

«Вот это Прилучный изменился»; «Мажор немного подыстаскался»; «Мажор уже не тот»; «На Даву стал похож Паша», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее артист впервые появился на публике после операции на лице.

Напомним, в ноябре в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная — Мирослава Карпович.

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пользователи соцсетейПавел Прилучныйфото
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